Скоро вас всех убьют, - в Одессе женщина разверещалась из-за того, что к ней обратились по-украински

В Одессе разразился новый громкий скандал. В "Эпицентре" женщина начала угрожать кассиру из-за того, что тот к ней обратился по-украински.

В то же время женщина кричала, что Украина должна быть частью России. Соответствующее видео уже распространилось в сети, информирует 24 Канал.

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В Одессе разразился языковой скандал

На обнародованных кадрах видно, как в строительном гипермаркете женщина начала доказывать, что Украина была и должна быть в составе страны-агрессорки. В то же время она заявила, что якобы любит Украину и наш язык.

Позже женщина начала вопить, что "не понимает укрна*истский язык" и что скоро всех украинцев якобы убьют.

По словам очевидцев, женщина устроила скандал из-за того, что кассир обратился к ней на украинском языке.

Я что бандер*ога, что вы со мной так разговариваете? Я не понимаю ваш укр*ацистский язык, скоро вас всех убьют,

– бредила женщина.

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