В Одесской области мальчики заблудились в катакомбах: их искали всю ночь

4 июля 2023, 11:09
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Источник:

ГСЧС Украины

В Одесской области двое мальчиков заблудились в катакомбах. К поискам немедленно были привлечены все соответствующие службы.

Полицейские, кинологи и спасатели искали ребят всю ночь. К счастью, их обнаружили живыми в 06:30 4 июля.

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В Одесской области подростки заблудились в катакомбах

Поздно вечером 4 июля спасателям поступило сообщение, что в Одесском районе в катакомбах потерялись двое парней – 2010 и 2008 годов рождения. К поискам немедленно привлекли все соответствующие службы.

Полицейские, кинологи, спасатели, работники Общественной организации "Поиск" и неравнодушные люди искали пропавших детей всю ночь. А родителям и родственникам пропавших оказали необходимую помощь психологи ГСЧС.

В 06:30 4 июля детей нашли в 300 метрах от входа целыми и невредимыми.

Важно! Спасатели призывают как взрослых, так и детей не подвергать себя опасности, не посещать самостоятельно катакомбы. В ГСЧС предупредили родителей заботиться о своих детях, контролировать их досуг и объяснять им правила безопасности.

В Одесской области нашли пропавших мальчиков / фото ГСЧС Украины

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Автор: Софія Ропан