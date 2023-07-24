В ГБР показали видео задержания скандального экс-военкома Борисова
Источник:Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований задержало бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Киеве. Ранее он пытался уйти от следствия, потому что оказался в центре скандала по поводу незаконного обогащения.
Евгения Борисова, экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, задержали. Именно он является "известнейшим" военкомом Украины, ведь обогатился на миллионы во время войны. О задержании сообщили в самом ГБР.
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Он менял номера телефонов, автомобилей и т.п., месторасположение. Два дня продолжались активные поиски,
– отметили в Государственном бюро расследований.
На видео, обнародованном ГБР, можно видеть, как Борисов в центре Киева спорит со стражами порядка, а затем на него надевают наручники.
Что известно о военкоме
- Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении во время войны. Так, журналисты нашли у него имения в Испании на миллионы евро.
- Печальнее всего, что он покупал элитную недвижимость в то время, когда Украину массированно обстреливали россияне.
- Однако своего поста Борисов лишился не сразу: комиссия сначала якобы не выявила нарушений.
- На скандал с военкомом отреагировал Владимир Зеленский, призвав немедленно уволить его и провести проверки руководящего состава всех ТЦК.
- Когда Евгению Борисову сообщили о подозрении, он скрылся.