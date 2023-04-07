Угрожал военным расправой: в Одесской области чиновник отбирал у солдат боевые доплаты

7 апреля 2023, 13:57
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Источник:

ГБР

В Одесской области разоблачили чиновника воинской части, отбиравшего у солдат боевые доплаты. Чиновник незаконно получил более 600 тысяч гривен.

Речь идет о начальнике материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области. Чиновник требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

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Чиновнику грозит 12 лет заключения

В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. Сотрудники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Сотрудники ГБР сообщили чиновнику о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному.

Начальнику материального обеспечения воинской части грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

В Одесской области задержали заместителя командира воинской части

  • В Одесской области поймали на коррупции заместителя командира одной из воинских частей. Он потребовал 120 тысяч гривен с подчиненного военнослужащего.
  • За это злоумышленник должен был подписать документы на перевод в другое военное подразделение. Подполковник действовал вместе с начальником вещевой службы части.
  • Они требовали с военного деньги за подписание обходного листка и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.
  • Также СБУ нейтрализовала три схемы уклонения от мобилизации в Киеве, а также в Львовской и Закарпатской областях. Среди задержанных – чиновник Министерства обороны.
  • Подозреваемые за деньги предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы Украины. Стоимость "услуг" составила 9 тысяч долларов.
  • В Киеве СБУ совместно с ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений Минобороны Украины, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.

Автор: Михайло Гема