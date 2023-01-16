Авто столкнулось с деревом: в Одесской области в ужасном ДТП погиб мужчина и его маленькие дочери
Источник:ГУ НП в Одесской области
В Одесской области в Белгород-Днестровском районе произошла авария. В результате этого, к сожалению, есть погибшие.
Так, в результате аварии погибли дети. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Что известно о смертельном ДТП в Одесской области
Утром 16 января 31-летний водитель ВАЗ не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате мужчина и его дочери 2-х и 7-ми лет погибли от полученных травм на месте.
Кроме этого, 23-летнюю жену мужчины и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
В итоге правоохранители начали расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек.
На данный момент назначен ряд экспертиз и продолжается следствие.
Смертельное ДТП в Одесской области / фото Нацполиция
В Одесской области в ДТП погибли мужчина и его дети / фото Нацполиция
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