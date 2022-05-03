В Одесском заливе обезвредили выплывшую на поверхность воды мину: опасности нет

Враг не прекращает наносить удары по Одессе. Он делает это разными способами, в частности, и через мины, которые несут опасность для жителей.

В Одесском заливе обезвредили мину

Однако специалисты подрывной команды ВМС ВСУ – настоящие профессионалы своего дела. Они заботятся о безопасности населения. Так, одна из мин была обезврежена в Одесском заливе.

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Как сообщили в ОК "Юг" мина выплыла на поверхность воды. Ее подрыв контролируется, и в настоящее время опасности нет.

В то же время напомнили, что пребывание и прогулки по побережью – опасны. Поэтому пляжно-купальный сезон следует отсрочить до Победы.

Жителей просят не игнорировать тревогу и не посещать пляжи

Спикер Одесской ОВА Братчук призвал местных жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги. В регионе работают силы ПВО. В то же время Россия может нанести по городу ракетные удары. Он подчеркнул, что в ОВА не хотят пугать одесситов, но просит быть бдительными и заботиться о своей безопасности.

Также жителям области запретили посещать местные пляжи. Они – заминированы. Людей призывали не вводить себя в заблуждение, поскольку жертвы уже были.

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