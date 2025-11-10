10 раз звучала тревога: враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области
- Российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области дронами.
- Один дрон вызвал последствия, но жертв или пострадавших нет.
Российская армия атаковала Одесскую область днем 10 ноября. Под атакой снова была гражданская инфраструктура.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Что атаковали россияне в Одесской области?
Днем в понедельник, 10 ноября, оккупанты запустили дроны на Одесскую область, жители слышали взрывы примерно в 10:30. Враг применил БпЛА против гражданской инфраструктуры. Всего в регионе воздушную тревогу объявили 10 раз.
Один из вражеских дронов упал на крышу частного дома в Одесском. Кровля и перекрытия были частично разрушены, однако пожар не произошел. Сообщений о погибших или пострадавших также не было.
На месте работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют следы очередного преступления врага против мирной Одесской области,
– написал Кипер.
Где еще была атака врага 10 ноября?
Ночью оккупанты ударили дронами по Синельниковскому району и Никополю, что на Днепропетровщине. Из-за атаки частично поврежден купол храма и кровля в банке. Жертв и раненых нет.
Также российские войска ударили по жилому сектору Краснопольской общины Сумской области. Один человек травмирован. Пожар возник в частном доме.
Ночью 10 ноября враг атаковал нашу территорию двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и 67 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. ПВО смогла уничтожить 52 вражеских БПЛА различных типов на Востоке, Юге и в Центре страны.