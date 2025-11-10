10 раз звучала тревога: враг атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области

Российская армия атаковала Одесскую область днем 10 ноября. Под атакой снова была гражданская инфраструктура.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Смотрите также Путин в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на фронте, она для него патовая, – Зеленский

Что атаковали россияне в Одесской области?

Днем в понедельник, 10 ноября, оккупанты запустили дроны на Одесскую область, жители слышали взрывы примерно в 10:30. Враг применил БпЛА против гражданской инфраструктуры. Всего в регионе воздушную тревогу объявили 10 раз.

Один из вражеских дронов упал на крышу частного дома в Одесском. Кровля и перекрытия были частично разрушены, однако пожар не произошел. Сообщений о погибших или пострадавших также не было.

На месте работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют следы очередного преступления врага против мирной Одесской области,

– написал Кипер.

Где еще была атака врага 10 ноября?