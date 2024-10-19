Ракетный удар по Одессе: враг попал в жилой сектор, загорелся дом
Источник:Олег Кипер
Россия атаковала Одессу вечером 18 октября. Враг ударил по частному сектору.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил утром 19 октября, что в результате атаки вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
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Что известно о последствиях атаки по Одессе
На этот раз россияне попали в частный сектор нашего областного центра, где большое количество жилых домов,
– заявил глава ОВА.
По словам чиновника, загорелись:
- трехэтажное здание;
- два легковых автомобиля рядом.
По предварительным данным, все люди целы.
Последствия атаки по Одессе 18 октября 2024 года / фото ОВА и ГСЧС
Одесский городской совет ориентировочно после полуночи 19 октября написал, что по предварительным данным, враг повредил трехэтажку и более 10 частных домов. После завершения задач оперативными службами к работе планировали привлечь коммунальные службы.
Последствия вражеской атаки Одессы: видео Одесского горсовета