"Шахеды" заходили плотно со сложными маневрами, – Гуменюк об особенностях ночной атаки
В ночь на 2 марта оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Обычно враг запускает дроны, растягивая атаку во времени, однако этой ночью россияне имели другую тактику.
Об этом в эфире телеканала "Freeдом" заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она добавила, что враг одновременно атаковал с нескольких направлений, передает 24 Канал.
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В чем особенность ночной атаки "Шахедами"
Гуменюк отметила, что враг во время этой атаки "Шахедами" имел целью атаковать именно областной центр – Одессу. Силы ПВО работали в напряженном режиме почти час, отражая атаку. В ОК "Юг" отметили, что воздушные цели врага в течение часа очень плотно заходили из акватории Черного моря и атаковали различные районы Одессы.
Силы противовоздушной обороны работали в напряженном режиме фактически целый час. Это не очень характерная черта подобных российских атак. Обычно они растянуты во времени. Здесь же была уплотненная, скажем так, атака одновременно с разных направлений и со сложными маневрами. Дроны заходили в воздушное пространство над Одессой, в частности маневрируя между жилыми домами,
– рассказала Гуменюк об особенностях ночной атаки.
Говоря о разрушениях, Гуменюк добавила, что "Шахед" нанес значительные разрушения. Так, в результате удара было разрушено 18 квартир. Поскольку дом панельный, то удержать такую конструкцию было невозможно. Гуменюк предположила, что и "Шахед" мог иметь усиленную боевую часть.
В ОК "Юг" также акцентировали, что во время атаки 2 марта враг целенаправленно проложил маршруты "Шахедов" таким образом, чтобы они пролегали между жилыми домами. Причем, как заметила Гуменюк, не над многоэтажками, а именно между ними.
Кроме того, Гуменюк возле разрушенной многоэтажки во время общения с журналистами заметила, что враг во время атаки 2 марта запускал дроны очень низко над акваторией Черного моря. Она объяснила, что враг это делает с целью усложнить работу ПВО, а также для того, чтобы заглушить звук "Шахедов".
Какие последствия атаки в Одессе
- Около 01:16 в Силах обороны Юга сообщили, что в Одесской области продолжается боевая работа. Местных жителей призвали находиться в укрытиях. Силы и средства ПВО мощно отработали и сбили 7 из 8 "Шахедов", которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область.
- К сожалению, один дрон постоянно маневрировал и попал в девятиэтажку. Как следствие – 18 квартир разрушено, часть подъезда обвалилась. Кроме того, также повреждена критическая инфраструктура, из-за чего некоторые дома остались без отопления.
- На данный момент известно о 2 погибших в результате вражеской атаки. Также 7 человек получили ранения, среди них – 3-летний ребенок и беременная женщина. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, ведь под завалами до сих пор есть люди.