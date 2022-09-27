Одессу и Кривой Рог атаковали тремя ракетами Х-59: ПВО удалось сбить все

Российские оккупанты нанесли удар по Одессе и Кривому Рогу ракетами Х-59.

Оккупанты применили истребители

К счастью, ни один смертоносный снаряд не прилетел к месту назначения. Все ракеты сбили наши силы противовоздушной обороны.

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Одесщину враг атаковал с истребителей Су-35, вылетевших из Черного моря со стороны временно оккупированного Крыма.

Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, по крымскому направлению, выпущено 2 ракеты класса "воздух – поверхность" Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе,

– говорится в сообщении.

Другой истребитель Су-35 вылетел со стороны захваченного Мелитополя и запустил ракету Х-59 по Кривому Рогу. Ее тоже сбили.