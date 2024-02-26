Работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов, – Ермак

О том, что Украина работает над восстановлением работы одного из гражданских аэропортов, Андрей Ермак сказал 26 февраля. Детали относительно этого решения расскажет 24 Канал.

Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский заявил, что открытие аэропорта "Борисполь" стало бы победой украинской ПВО и мощным экономическим шагом. В тот день из аэропорта совершили технический рейс, поэтому в медийном пространстве заговорили о возможном открытии аэропорта.

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Что Ермак сказал об открытии аэропортов в Украине

Действительно, мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов, но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут на таком уровне, когда это будет возможно сделать,

– сказал он.

Руководитель Офиса президента не назвал, о каком конкретно аэропорте говорил.

Зачем открывать аэропорт во время войны

"Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики и так далее", – объяснил Ермак.

25 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Украина проводит консультации с регуляторами безопасности из европейских стран и США относительно возможности открытия воздушного пространства.

Министр сказал, что "именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков в соответствующие регуляторы". Когда именно могут восстановить воздушное сообщение – никто не говорит. По словам Кубракова, американские и европейские регуляторы должны подтвердить наш алгоритм действий.

В декабре 2023 года Алексей Данилов прокомментировал возможность открытия аэропортов в Украине. Чтобы это стало возможным, нужно учесть целых четыре фактора: защита аэропортов, подготовка сертифицированной инфраструктуры, механизм страхования и желание авиакомпаний.