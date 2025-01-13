Один из подростков, гонявших по Киеву под песни россиян, ранее фигурировал в скандальном деле

Большую огласку получил инцидент, который произошел в центре Киева. Группа подростков пела песни российских исполнителей, топтала украинский флаг и мешала дорожному движению. Все эти действия юноши сняли на видео и выложили в интернет для развлечений и хайпа.

"Блогерами" оказались шестеро жителей Киева в возрасте от 14 до 17 лет. Их вместе с родителями пригласили в отделение полиции для дачи объяснений, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции Украины Юлии Гирдвилис в эфире телемарафона.

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Пел российский гимн

По словам полицейской, один из фигурантов – 17 летний парень – уже фигурировал в прошлом году в скандальном деле. Он шел по улице Киева, распевая российский гимн. Правоохранители и сотрудники СБУ быстро установили его личность.

Этот парень приносил публичные извинения, но они не спасли его от уголовной ответственности.

Было открыто уголовное производство по факту оправдания российской агрессии. Суд предоставил нарушителю один год пробационного надзора, под которым он до сих пор находится, и срок еще не завершился.

Если он во время пробационного надзора совершает еще какие-то административные или уголовные нарушения, то суд может пересмотреть свое решение и вынести ему уже более тяжелую квалификацию. Гирдвилис подчеркнула, что сейчас это уже происходит. Продолжается досудебное расследование по статье 263 – незаконное хранение оружия.

К слову, у двух из фигурантов скандала полиция провела обыски. Во время них было изъято оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.