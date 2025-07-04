Один из самых масштабных воздушных ударов, главной мишенью был Киев, – Зеленский об атаке

В ночь на 4 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину. Это был один из самых масштабных воздушных ударов врага по нашей стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на ночную атаку

По состоянию на половину 10 часов утра еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после российского удара.

Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар,

– подчеркнул президент.

В целом враг применил для атаки 550 целей, из них не менее 330 – российско-иранские "Шахеды", были применены также ракеты, в частности баллистические.

