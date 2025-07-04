4 июля, 09:46
Один из самых масштабных воздушных ударов, главной мишенью был Киев, – Зеленский об атаке
В ночь на 4 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину. Это был один из самых масштабных воздушных ударов врага по нашей стране.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Зеленский отреагировал на ночную атаку
По состоянию на половину 10 часов утра еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после российского удара.
Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар,
– подчеркнул президент.
В целом враг применил для атаки 550 целей, из них не менее 330 – российско-иранские "Шахеды", были применены также ракеты, в частности баллистические.