На один наш противник имеет два: от чего зависит соотношение дронов на фронте
В борьбе на фронте значительную роль играют дроны. В частности, и россияне все чаще используют этот БПЛА для разведки и поражения позиций наших защитников.
В разговоре с 24 Каналом командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил соотношение количества наших FPV-дронов против вражеских. Сейчас важно поддерживать Силы обороны, чтобы обеспечить соответствующими БПЛА для борьбы.
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Дроны в войне
По словам Федоренко, в ноябре 2023 года соотношение наших FPV-дронов против вражеских составляло один к пяти соответственно. Впрочем, сейчас эта ситуация изменились и достигает показателя один к двум.
"Это свидетельствует о том, что за счет как государственного производства, так и за счет мощной поддержки украинской нации Силы обороны, в частности для Бахмутского отрезка, стали получать больше техники, больше FPV-дронов и нам удается иногда выйти с противником в паритет", – пояснил он.
Однако государство, в связи с интенсивностью боевых действий, не может в полной мере самостоятельно закрыть потребности. Масштабируется производство, происходит модернизация, но важна поддержка каждого украинца в войне.
"Каждая гривна, которую вы задонатили, – это средство, в частности, FPV-дрон, который дает возможности осуществить две ключевые вещи. Первое – сохранить жизнь нашему военному, пехотинцам, которые держат самую тяжелую нишу в Силах обороны. Это самая сложная профессия, по моему убеждению. Второе – это наши возможности бить и уничтожать врага достаточно эффективно, качественно. Поэтому продолжайте поддерживать Силы обороны и я уверен, что нас ждет успех", – подчеркнул Федоренко.
Отметим, FPV-дроны способны уничтожать большое количество целей, в зависимости от их характеристик. Кроме этого можно атаковать логистические сообщения тыловых участков врага, выполнять разведывательные работы на переднем крае.
Как в Украине производят дроны: последние новости
- В Украине планируют до конца 2024 года изготовить миллион FPV-дронов. Как писало издание The Wall Street Journal, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов. Но дроны не могут полноценно наносить такие поражения, как снаряды или минометы. Главная их цель – поражение вражеской техники.
- Так, осенью 2023 года в течение одной недели наши военные с помощью дронов уничтожили 75 танков и 101 большую пушку.
- Тем временем появились первые образцы FPV-дронов с автонаведением. Они успешно поражают цели прикрытые плотным РЭБом.