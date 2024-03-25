На один наш противник имеет два: от чего зависит соотношение дронов на фронте

В борьбе на фронте значительную роль играют дроны. В частности, и россияне все чаще используют этот БПЛА для разведки и поражения позиций наших защитников.

В разговоре с 24 Каналом командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил соотношение количества наших FPV-дронов против вражеских. Сейчас важно поддерживать Силы обороны, чтобы обеспечить соответствующими БПЛА для борьбы.

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По словам Федоренко, в ноябре 2023 года соотношение наших FPV-дронов против вражеских составляло один к пяти соответственно. Впрочем, сейчас эта ситуация изменились и достигает показателя один к двум.

"Это свидетельствует о том, что за счет как государственного производства, так и за счет мощной поддержки украинской нации Силы обороны, в частности для Бахмутского отрезка, стали получать больше техники, больше FPV-дронов и нам удается иногда выйти с противником в паритет", – пояснил он.

Однако государство, в связи с интенсивностью боевых действий, не может в полной мере самостоятельно закрыть потребности. Масштабируется производство, происходит модернизация, но важна поддержка каждого украинца в войне.

"Каждая гривна, которую вы задонатили, – это средство, в частности, FPV-дрон, который дает возможности осуществить две ключевые вещи. Первое – сохранить жизнь нашему военному, пехотинцам, которые держат самую тяжелую нишу в Силах обороны. Это самая сложная профессия, по моему убеждению. Второе – это наши возможности бить и уничтожать врага достаточно эффективно, качественно. Поэтому продолжайте поддерживать Силы обороны и я уверен, что нас ждет успех", – подчеркнул Федоренко.

Отметим, FPV-дроны способны уничтожать большое количество целей, в зависимости от их характеристик. Кроме этого можно атаковать логистические сообщения тыловых участков врага, выполнять разведывательные работы на переднем крае.

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