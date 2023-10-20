Подготовка к Третьей мировой: зачем Китаю форум "Один пояс, один путь"

Мир равномерно разделяется на блоки. А китайский форум "Один пояс, один путь" – это попытка Пекина склонить разные государства на свою сторону.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, полагая, что мир постепенно приближается к Третьей мировой войне. Сейчас разные страны выбирают блок, в который они будут входить.

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Попытка "купить" страны

Как считает Шейтельман, конференция "Один пояс, один путь" направлена на повышение влияния Китая в мире. Они пытаются привлечь на свою сторону как можно больше разных стран.

Форум "Один пояс, один путь" – попытка "купить" страны. Вообще Китай это разработал, чтобы покупать страны через инвестиции. Бывают политические инвестиции; или же они инвестируют в данные или иную инфраструктуру,

– заметил Шейтельман.

К теме – смотрите разговор с Михаилом Шейтельманом на ютубе 24 Канала

Борьба в этом направлении продолжается. Еще раньше Соединенные Штаты разработали инициативу "Чистая сеть", в рамках которой предлагают странам отказываться от китайского оборудования. Ведь оно часто может шпионить за людьми. США тогда дает доступ к собственному оборудованию.

Китайское оборудование передает данные компартии Китая, а американское не передает данные "компартии США". У них это запрещено. Если откажешься от китайского, тебе дадут кредит на покупку американского оборудования. Это все политика. Здесь речь не идет об экономике, бизнесе,

– рассказал Шейтельман.

"Один пояс, один путь": коротко