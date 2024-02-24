Самолет, почти 800 оккупантов, более 100 единиц техники: потери врага на 24 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Во вторую годовщину войны, которую Россия начала против Украины, враг потерял только 770 солдат за последние сутки. С 24 февраля 2022 года потери россиян превышают 400 тысяч.
В частности, говорится о ... единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.
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Что известно о потерях россиян на фронте
личного состава / personnel - около / about 409010 (+770) человек / persons,
танков / tanks - 6534 (+8) ед,
боевых бронированных машин / APV - 12425 (+15) ед,
артиллерийских систем / artillery systems – 9952 (+36) ед,
РСЗО / MLRS – 999 (+0) ед,
средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 684 (+2) ед,
самолетов / aircraft – 340 (+1) ед,
вертолетов / helicopters – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 7659 (+31),
крылатые ракеты / cruise missiles - 1905 (+2),
корабли / катера / warships / boats - 25 (+0) ед,
подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12988 (+28) ед,
специальная техника / special equipment - 1576 (+1)