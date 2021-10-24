Одиозная Юлия Чичерина спела под отелем, где боевики блокируют ОБСЕ

Подруга террористов, которая известна своей горячей поддержкой боевиков, приехала в оккупированный Донецк. Она выступила под гостиницей, где российские наемники удерживают наблюдателей ОБСЕ.

ОБСЕ она обвинила в слепоте, а Украину – в беззаконии. Украинцев она в своем телеграме ругательно называет "укробандеровцами".

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Чичерина в Донецке

Певица и подружка террористов выступила возле отеля Park Inn, где боевики блокируют международных наблюдателей. Она спела несколько песен перед людьми, которые с плакатами и лозунгами требовали отпустить террориста Андрея Косяка.

Что касается миссии ОБСЕ, то она не нужна, и не нужна с 2014 года. Она не только не на нашей стороне, известный факт, но и некоторые из этой миссии были наводчиками для укробандеровцев,

– сказала скандальная Чичерина.

Чем раньше прославилась Чичерина на оккупированных территориях