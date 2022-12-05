Одна из ракет упала в Молдове во время массированной атаки по Украине

5 декабря 2022, 15:58
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Источник:

МВД Молдовы

Во время массированной атаки по Украине одна из ракет упала в Молдове. Ракету обнаружила пограничная полиция страны.

Соответствующую информацию сообщили в МВД Молдовы. Инцидент произошел 5 декабря.

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Где упала ракета в Молдове

Ракету молдавская полиция обнаружила возле города Бричаны.

Недалеко от города Бричаны во фруктовом саду обнаружили ракету,
– заявили в министерстве.

Там объяснили, что из-за российских бомбардировок пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе инспекторатов Бричаны и Окница.

Согласно плану действий МВД, зону оцепили. Также ожидали прибытия специализированных служб МВД, саперов и спасателей.


В Молдове 5 декабря упала ракета / Фото INDEX

По данным издания Moldova Liberă речь идет о ракете типа С-300. Мониторинговая группа monitor заявила: "Ракета, которая упала в Молдове, это разгонный блок ПВО С-300, не крылатая".

Обратите внимание! Официально, по состоянию на 16:30 5 декабря, власти не сообщали, какая именно ракета упала на территории Молдовы. Поэтому следует дождаться официальных сообщений.

В Молдове перебои со светом

Государственное предприятие Молдовы Moldelectrica предупредило о нарушениях в системе электроснабжения.

Возможны отключения электроэнергии,
– сообщили в компании.

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Что известно о массированной атаке по Украине

  • Ориентировочно в 13 часов 5 декабря во многих областях Украины объявили о воздушной тревоге. Впоследствии СМИ начали писать о взрывах и работе ПВО.
  • Россияне атаковали Запорожье, Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие области. Во многих сработала противовоздушная оборона.
  • Однако оккупанты ударили по Запорожью. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Новософиевка враги уничтожили несколько домов. К сожалению, там погибли два человека, еще трое – ранены. Среди травмированных – маленький ребенок 1 год и 10 месяцев.
Автор: Діана Квасневська