Одна из ракет упала в Молдове во время массированной атаки по Украине
Источник:МВД Молдовы
Во время массированной атаки по Украине одна из ракет упала в Молдове. Ракету обнаружила пограничная полиция страны.
Соответствующую информацию сообщили в МВД Молдовы. Инцидент произошел 5 декабря.
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Где упала ракета в Молдове
Ракету молдавская полиция обнаружила возле города Бричаны.
Недалеко от города Бричаны во фруктовом саду обнаружили ракету,
– заявили в министерстве.
Там объяснили, что из-за российских бомбардировок пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе инспекторатов Бричаны и Окница.
Согласно плану действий МВД, зону оцепили. Также ожидали прибытия специализированных служб МВД, саперов и спасателей.
В Молдове 5 декабря упала ракета / Фото INDEX
По данным издания Moldova Liberă речь идет о ракете типа С-300. Мониторинговая группа monitor заявила: "Ракета, которая упала в Молдове, это разгонный блок ПВО С-300, не крылатая".Обратите внимание! Официально, по состоянию на 16:30 5 декабря, власти не сообщали, какая именно ракета упала на территории Молдовы. Поэтому следует дождаться официальных сообщений.
В Молдове перебои со светом
Государственное предприятие Молдовы Moldelectrica предупредило о нарушениях в системе электроснабжения.
Возможны отключения электроэнергии,
– сообщили в компании.
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Что известно о массированной атаке по Украине
- Ориентировочно в 13 часов 5 декабря во многих областях Украины объявили о воздушной тревоге. Впоследствии СМИ начали писать о взрывах и работе ПВО.
- Россияне атаковали Запорожье, Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие области. Во многих сработала противовоздушная оборона.
- Однако оккупанты ударили по Запорожью. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Новософиевка враги уничтожили несколько домов. К сожалению, там погибли два человека, еще трое – ранены. Среди травмированных – маленький ребенок 1 год и 10 месяцев.