Одна из самых больших атак: ПВО сбила 37 из 40 ракет, которые выпустили по Киеву

Россия массированно атаковала Киев, выпустив по столице Украины около 40 ракет. Украинским силам ПВО удалось сбить почти все ракеты.

Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Сообщается, что в воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37.

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От атаки пострадал по меньшей мере один человек

В настоящее время информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе.

Сообщается, что человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.

На Киевщине повреждена критическая инфраструктура

. Во время воздушной тревоги взрывы раздавались в трех районах Киева: Деснянском, Голосеевском и Днепровском.

В результате ракетных обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры Киевщины, информирует Офис генпрокурора.

В медицинское учреждение госпитализированы два работника предприятия с различными повреждениями.

Также повреждены частные жилые дома.

Сколько ракет Россия выпустила по Украине

. Россия пыталась массированно атаковать Киев 23 ноября, когда выпустила по столице 31 ракету. Тогда была уничтожена 21 воздушная цель. Кроме того, оккупанты пытались атаковать Киев рано утром в среду, 14 декабря. Тогда оккупанты запустили по столице 13 дронов-камикадзе, но все были уничтожены.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что всего Россия выпустила по территории Украины около 60 ракет. Враг атаковал Украину с самолетов Ту-95 ракетами Х-555, Х-101.

Кроме того, были пуски "Калибров" с Черного моря и удары по комплексам С-300.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в небе над Днепропетровщиной были сбиты 10 российских ракет. Также одна российская ракета была сбита в небе над Житомирской областью.

Какова эффективность ПВО