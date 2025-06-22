"Одна из самых сильных сторон": Сырский рассказал, как украинский DeepStrike меняет войну

Украина будет продолжать дальнобойные удары по территории России. Эффективность операций под кодовым названием DeepStrike сейчас в 15 раз превышает затраты на поражение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского во время встречи с журналистами, о которой он сообщил в своем телеграм-канале.

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Чем важны удары DeepStrike

Александр Сырский заявил, что удары сил обороны по военным объектам на территории России высокоэффективны. По его словам, коэффициент расходов по соотношению к результату операций DeepStrike оценивается примерно как 1 к 15.

Что у нас работает? DeepStrike. Наверное, это одна из сильнейших наших сторон, когда у нас есть эффективность, которая в 15 раз превосходит наши издержки поражения,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он также напомнил, что во время переговоров россияне просили воздержаться от ударов по объектам их нефтеперерабатывающей отрасли, что в очередной раз свидетельствует об эффективности украинских атак.

Конечно, мы будем продолжать (удары DeepStrike – 24 Канал). Будем наращивать масштабы, глубину. С учетом того, что мы не воюем против населения – мы воюем и уничтожаем чисто военные объекты,

– подытожил Александр Сырский.

К слову, во время встречи с журналистами Сырский также заявил, что в настоящее время численность российской армии на территории Украины, включая оперативный резерв, составляет примерно 695 тысяч человек. Кроме того, враг имеет и стратегический резерв, насчитывающий 13 дивизий и другие подразделения – около 121 тысяч военных.