Одна ракета попала в землю, другая – разорвалась в воздухе: детали о ночной атаке на Харьковщине

Россия накануне вечером атаковала Харьков и область. Оккупанты выпустили по региону ракеты С-300.

По данным ОВА, одна вражеская ракета попала в землю. А другая, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики и повредила теплицы и рабочие цеха, пишет 24 Канал .

Смотрите также Обломков ракеты не нашли: в Харькове произошел пожар на АЗС, когда Россия ударила по городу

Что известно о последствиях прилетов по Харькову

В результате ракетного удара по селе Котляры Харьковского района разрушены 2 частных дома, повреждено 10 домов, 1 гараж и 4 автомобиля,

– заявил Олег Синегубов.

Глава областной военной администрации пояснил, что на местах прилета вспыхнули пожары. К счастью, люди не пострадали.

Никаких военных целей в местах прилета не было

Олег Синегубов отметил в эфире телемарафона утром 23 апреля, что Россия накануне вечером ударила пятью ракетами С-300 по двум районам Харькова: Киевскому и Новобаварскому.

Это промышленные компании, другая инфраструктура. Никаких, так сказать, военных целей там не было, никакой военной инфраструктуры там не было,

– уточнил глава ОВА.

Добавил также, что в результате нескольких ракетных ударов по селу Котляры пострадали частные дома. Власти будут решать, где поселить людей, потерявших жилье.

Россия постоянно атакует Харьковщину

Глава ОВА пояснил, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, Купянск, Волчанск, Тимофеевку, Новомлынск, Западное и другие населенные пункты.

Олег Синегубов добавил, что Россия атакует, по меньшей мере, от 40 до 60 раз населенные пункты на севере области – то есть на границе со страной-террористом. Кроме того, российские войска атакуют Волчанское, Купянское направление, где проходят активные боевые действия по области и фактически линия фронта.

Россия атаковала Харьковщину: основное