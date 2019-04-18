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      Одному из подозреваемых по делу Гандзюк смягчили подозрение

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      Помощник нардепа Паламарчука Игорь Павловский
      Помощник нардепа Паламарчука Игорь Павловский / ТСН

      Помощнику народного депутата Паламарчука Игорю Павловскому ранее инкриминировали соорганизацию убийства активистки Екатерины Гандзюк. Но дело вдруг переквалифицировали на "покрывание преступления".

      18 апреля это подтвердил прокурор по делу.

      Читайте также: Убийство Гандзюк: подозреваемый Мангер попал в реанимацию

      Поэтому его адвокат обратился в суд, чтобы Павловского выпустили из СИЗО. Однако, во второй раз заседание не состоялось, потому Павловского не смогли доставить на суд. Адвокаты убеждают, из-за состояния здоровья.

      В чем обвиняют Павловского?Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, именно он якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Зато участники инициативы "Кто заказал Гандзюк" протестовали против смягчения обвинений организаторам расправы над Екатериной Гандзюк. Возле зала суда раздавались взрывы петард, шел черный дым. Сами же участники акции пришли с плакатами и фото ожогов тела убитой активистки.

      Возмущенные участники инициативы "Кто заказал Гандзюк" зажигали петарды: смотрите видео

      Что известно про нападение на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них на то время признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

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      Теги: Судьи Новости Украины Криминальные новости Жертвы Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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