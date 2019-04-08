Убийство Гандзюк: подозреваемый Мангер попал в реанимацию

Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк не явится на судебное заседание.

Адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко в комментарии журналисту 24 канала сообщил, что он находится на лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере.

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Очередное заседание Шевченковского райсуда Киева было запланировано 8 апреля. На нем должны рассматривать заявление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета.

Владислав Мангер попал в кардиологический диспансер и все еще находится в реанимационном отделении,

– объяснил адвокат подозреваемого.

По его словам, Мангеру стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет. Теперь Мангер не может присутствовать в зале суда. Заседание состоится, однако будут рассматривать только вопрос о его отложении.

Отметим, 7 апреля, через 2 дня после госпитализации, Владислав Мангер резко отреагировал на отставку Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской ОГА. На своей странице в Фейсбук в довольно длинной заметке он назвал действия президента потаканием агрессивной группке активистов".

Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери

голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

• Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.