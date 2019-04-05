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      Убийство Гандзюк: подозреваемому надели электронный браслет

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      Убийство Гандзюк: подозреваемому надели электронный браслет
      Убийство Гандзюк: подозреваемому надели электронный браслет / censor.net.ua

      Главу облсовета Херсона Владислава Мангера подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Чиновнику надели электронный браслет для отслеживания его местопребывания.

      Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сказал, что электронное средство слежения надели сегодня после обеда в отделении полиции в Днепровском районе города Херсон, пишет "Громадське".

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      Ярослав Тракало добавил, что Владислав Мангер имеет право свободно передвигаться в пределах Херсона. Подозреваемому можно выезжать за город только с разрешения следственного судьи Службы безопасности.

      Что известно о деле Екатерины Гандзюк?
      31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Впоследствии активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. 4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк . По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

      Как Мангер может быть причастен к убийству Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери
      главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

      • Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Мангер Криминальные новости Полиция Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона
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