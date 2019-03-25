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      Кто еще может быть причастным к смерти Гандзюк: результат расследования журналистов

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      Херсонские правоохранители могут быть причастны к убийству Гандзюк, – журналисты
      Херсонские правоохранители могут быть причастны к убийству Гандзюк, – журналисты / "Днепроград"

      К убийству Херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут быть причастны не только председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук, но и местные правоохранители.

      Как отметила журналистка и соучредитель "Следствие.Инфо" Анна Бабинец, в ходе собственного расследования журналисты ее проекта выяснили, что некоторые херсонские правоохранители могут быть причастными к убийству Екатерины Гандзюк, передает "Громадское".

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      "Мы можем сказать про определенный след, определенные очень серьезные тревожные сигналы, что люди с правоохранительной системы Херсонщины каким-то образом были причастны и имели отношение к этой истории", – отметила она.

      По словам журналистки, эти люди остаются на своих должностях, правда, она не знает, расследуют ли их вероятное участие в покушении на Гандзюк.

      В то же время Бабинец добавила, что херсонская активистка во время общения с ней говорила о слежке со стороны правоохранителей.

      "И это уже в привычку вошло, поэтому она не настолько серьезно отнеслась к этой слежке перед нападением. У нее конфликты были с таким количеством людей, что схватиться за одну версию достаточно трудно", – подытожила соучредитель проекта "Следствие. Инфо".

      Кроме того, Гандзюк называла голову Херсонского областного совета Владислава Мангера и заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука вероятными заказчиками нападения на себя. В частности, перед смертью она написала своим друзьям, что, как ей кажется, нападение на нее заказал Рищук.

      Что известно о деле Екатерины Гандзюк?
      31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк есть помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

      Как Мангер и Рищук могут быть причастными к убийству Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным на криминальное прозвище "Москаль-младший".

      • Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

      КАК РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ​ Е катерини гандзюк:
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      Теги: Новости Украины Журналисты Дело Екатерины Гандзюк Новости Херсона Расследования
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