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      Хто ще може бути причетним до смерті Гандзюк: результат розслідування журналістів

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      Херсонські правоохоронці можуть бути причетними до вбивства Гандзюк, – журналісти
      Херсонські правоохоронці можуть бути причетними до вбивства Гандзюк, – журналісти / "Дніпроград"

      До вбивства Херсонської активістки Катерини Гандзюк можуть бути причетними не лише голова Херсонської обларади Владислав Мангер і заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук, а й місцеві правоохоронці.

      Як зауважила журналістка та співзасновниця "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, під час власного розслідування журналісти її проекту з’ясували, що деякі херсонські правоохоронці можуть причетними до вбивства Катерини Гандзюк, передає "Громадське".

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      "Ми можемо сказати про певний слід, певні дуже серйозні тривожні сигнали, що люди з правоохоронної системи Херсонщини якимось чином були причетними та дотичними до цієї історії", – зазначила вона.

      За словами журналістки, ці люди залишаються на свої посадах, щоправда, вона не знає, чи розслідують їхню ймовірна участь у замаху на Гандзюк.

      Водночас Бабінець додала, що херсонська активістка під час спілкування з нею говорила про стеження з боку правоохоронців.

      "І це вже у звичку ввійшло, тому вона не настільки серйозно поставилася до цього стеження перед нападом. В неї конфлікти були з такою кількістю людей, що схопитися за одну версію достатньо важко", – підсумувала співзасновниця проекту "Слідство. Інфо".

      Крім того, Гандзюк називала голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука ймовірними замовниками нападу на себе. Зокрема, перед смертю вона написала своїм друзям, що, як їй здається, напад на неї замовив Рищук.

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

      Як Мангер і Рищук можуть бути причетним до вбивства Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      • Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

      як розгортається ситуація після смерті катерини гандзюк:
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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Журналісти Розслідування Новини Херсона
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