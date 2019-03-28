"Здесь живет убийца": под домами Мангера и Рищука требовали наказания за Гандзюк, фото и видео

Несколько десятков активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли к домам председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера. Там участники акции оставили надписи-предупреждения для предполагаемых организаторов убийства активистки.

Перед тем активисты вместе с "Нацкорпусом" также провели акцию возле Херсонского областного управления полиции, у входа написали "убийцы должны сидеть", сообщает "Громадське".

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Участники акции зажгли файеры и скандировали: "Убийцы должны сесть".



Акция под Херсонским управлением полиции / Источник: Фейсбук Ивана Оберемко

Члени «Нацкорпусу» та руху «Хто замовив Катю Гандзюк» вийшли на мітинг під управління поліції в Херсонській області pic.twitter.com/gJMwmlFUW5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 березня 2019 р.

Уже после этого активисты приехали к дому заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука. Они оставили на стенах домов и дороге надписи "Здесь живет убийца", "Убийца – Рищук".



Активисты оставили надписи возле дома Рищука / Источник: Фейсбук Ивана Оберемко

Послание от активистов / Источник: Фейсбук Ивана Оберемко

Там активисты снова зажгли файеры и бросали петарды. По вызову приехала полиция охраны с оружием, но в акцию не вмешивалась. Похожее напоминание активисты оставили возле дома, где живет председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Также активисты почтили память Гандзюк, посетив ее могилу. С ними был отец убитой.



Активисты снова зажгли файеры / Источник: Фейсбук Ивана Оберемко

Активисты снова зажгли файеры / Источник: Фейсбук Ивана Оберемко

Как Мангер и Рищук могут быть причастным к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери

голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председатель Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москаль-младший".

• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу Черного моря в поселке Лазурном.

• Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?

31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбин. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.