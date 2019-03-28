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      "Тут живе вбивця": під будинками Мангера та Рищука вимагали кари за смерть Гандзюк, фото і відео

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      "Тут живе вбивця": під будинками Мангера та Рищука вимагали кари за смерть Гандзюк, фото і відео
      / Фейсбук Івана Оберемка

      Кілька десятків активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" прийшли до будинків голови Херсонської ОДА Євгенія Рищука та голови місцевої облради Владислава Мангера. Там учасники акції залишили написи-попередження для ймовірних організаторів вбивства активістки.

      Перед тим активісти також провели акцію поблизу Херсонського обласного управління поліції, біля входу написали "вбивці мають сидіти", повідомляє "Громадське".

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      Учасники акції запалили файєри та скандували: Убивці мають сісти".


      Акція під Херсонським управлінням поліції/ Джерело: Фейсбук Івана Оберемка

      Вже після цього активісти приїхали до будинку заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука.Вони залишили на стінах будинків і дорозі написи "Тут живе вбивця", "Вбивця – Рищук".


      Активісти залишили написи біля будинку Рищука/Джерело: Фейсбук Івана Оберемка


      Послання від активістів/Джерело: Фейсбук Івана Оберемка

      Там активісти знову запалили файєри та кидали петарди. За викликом приїхала поліція охорони зі зброєю, але у акцію не втручалася. Схоже нагадування активісти залишили біля будинку, де мешкає голова Херсонської облради Владислав Мангер.

      Також активісти вшанували пам’ять Гандзюк, завітавши на її могилу. З ними був батько вбитої.


      Активісти знову запалили файєри/Джерело: Фейсбук Івана Оберемка


      Активісти знову запалили файєри/Джерело: Фейсбук Івана Оберемка

      Як Мангер і Рищук можуть бути причетним до вбивства Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      • Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

      ЯК РОЗГОРТАЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК:
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      Теги: Новини України Поліція ГПУ Протести Розслідування Новини політики Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Новини Херсона
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