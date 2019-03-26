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      24 канал покаже фільм-розслідування про вбивство Катерини Гандзюк

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      Фільм-розслідування "Системне вбивство"
      Фільм-розслідування "Системне вбивство" / Фото із відкритих джерел

      У вівторок, 26 березня о 21:00, 24 канал покаже фільм-розслідування про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Незадовго до смерті журналісти "Слідства інфо" записали інтерв'ю з Катериною, під час якого вона назвала ім'я особи, яку підозрює у нападі на себе. В основу фільму лягли версія загиблої, а також неприємні відкриття про офіційне розслідування.

      "Поки нас усіх роз'єднувала політика вони навчилися вивозити нас на той світ – як вивозили метал з Донбасу. Час збирати каміння. Тому обов'язково подивіться фільм, щоб розуміти, що відбувається в країні. Це реальність, а не художня вигадка", – написав у себе на Facebook-сторінці Мустафа Найєм.

      Читайте також: Хто ще може бути причетним до смерті Гандзюк: результат розслідування журналістів

      Й додав, що у фільмі чітко простежується нитка нахабної впевненості, що відповіді за вбивство Каті не буде. Адже жоден із правоохоронців у Херсоні досі не звільнений.

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк? 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні. 

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

      Як Мангер і Рищук можуть бути причетним до вбивства Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      • Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

      Дивіться фільм на 24 каналі 26 березня о 21:00.

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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Розслідування
      Джерело: 24 канал
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