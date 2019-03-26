24 канал покажет фильм-расследование об убийстве Екатерины Гандзюк

Во вторник, 26 марта в 21:00, 24 канал покажет фильм-расследование об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Незадолго до смерти журналисты "Следствия инфо" записали интервью с Екатериной, во время которого она назвала имя человека, которого подозревает в нападении на себя. В основу фильма легли версия погибшей, а также неприятные открытия об официальном расследовании.

"Пока нас всех разъединяла политика, они научились вывозить нас на тот свет – как вывозили металл из Донбасса. Время собирать камни. Поэтому обязательно посмотрите фильм, чтобы понимать, что происходит в стране. Это реальность, а не художественный вымысел", – написал у себя на Facebook-странице Мустафа Найем.

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И добавил, что в фильме четко прослеживается нить наглой уверенности, что ответа за убийство Кати не будет. Ведь ни один из правоохранителей в Херсоне до сих пор не уволен.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк? 31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк есть помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

Как Мангер и Рищук могут быть причастными к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным на криминальное прозвище "Москаль-младший".

• Сам Мангер заявил, что не имеет отношения к Левину. Правда, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

• Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского "антимайдана".

Смотрите фильм на 24 канале 26 марта в 21:00.