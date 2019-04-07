Агрессивная кучка активистов, – Магнер дерзко отреагировал на отставку Гордеева

Магнер заявляет, что Петр Порошенко собирается уволить Гордеева не из-за профессиональной деятельности, а из-за требования "агрессивной кучки активистов", написал он на своей странице в Facebook.
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Так, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев заявил, что решил подать в отставку. Он якобы не хочет, чтобы "сфабрикованный" против него негатив по делу Екатерины Гандзюк повлиял на результаты второго тура президентских выборов.
Своим решением вы фактически дали возможность любой группировке, называющей себя "активистами", решать вопросы государственного значения, назначать свою власть и влиять на правительство!
– ответил на это Мангер.
Гордеева он назвал человеком, который "верно служил Порошенко". Взамен "активист", по мнению экс-главы облсовета Херсонщины, стало "нарицательным и крайне негативным"
"Чем живут люди, которые выпросили у вас уольнение Гордеева? Где они работают? Сколько налогов платят? Что хорошего они сделали для развития своей страны? Кто они?! На каком основании эти люди диктуют президенту условия?" – подчеркнул подозреваемый в заказе убийства Гандзюк.
Сами же активисты отмечают, что получили заверение от Президента относительно дальнейших действий в этом направлении. Так, будущее согласование заявления Андрея Гордеева об увольнении с от должности председателя Херсонской ОГА будет не последним решением по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.
"Представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" были у Президента на закрытой встрече без СМИ, диктофонов и мобильной техники. Мы узнали от господина Порошенко, что в этом деле Президент и активисты на одной стороне", – отмечается в заметке.
В начале февраля генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что пока нет никаких доказательств, подтверждающих причастность Гордеева к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Правда, по словам главы ГПУ, следствие обладает определенными фактами и доказательствами в отношении заместителя Гордеева Евгения Рищука.
Как Гордеев может быть причастен к убийству Гандзюк?
• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери
голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москаль-младший".
• Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса.
Что известно о деле Екатерины Гандзюк?
31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.
4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.
После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк есть помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.
3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.
4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.
ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ