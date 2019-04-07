Агрессивная кучка активистов, – Магнер дерзко отреагировал на отставку Гордеева

Подозреваемый в заказе убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк Владислав Мангер отреагировал на отставку Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской ОГА. Вероятное согласование этого со стороны президента Украины он назвал "попустительством агрессивной купке "активистов".

Магнер заявляет, что Петр Порошенко собирается уволить Гордеева не из-за профессиональной деятельности, а из-за требования "агрессивной кучки активистов", написал он на своей странице в Facebook.

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Так, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев заявил, что решил подать в отставку. Он якобы не хочет, чтобы "сфабрикованный" против него негатив по делу Екатерины Гандзюк повлиял на результаты второго тура президентских выборов.

Своим решением вы фактически дали возможность любой группировке, называющей себя "активистами", решать вопросы государственного значения, назначать свою власть и влиять на правительство!

– ответил на это Мангер.

Гордеева он назвал человеком, который "верно служил Порошенко". Взамен "активист", по мнению экс-главы облсовета Херсонщины, стало "нарицательным и крайне негативным"

"Чем живут люди, которые выпросили у вас уольнение Гордеева? Где они работают? Сколько налогов платят? Что хорошего они сделали для развития своей страны? Кто они?! На каком основании эти люди диктуют президенту условия?" – подчеркнул подозреваемый в заказе убийства Гандзюк.

Сами же активисты отмечают, что получили заверение от Президента относительно дальнейших действий в этом направлении. Так, будущее согласование заявления Андрея Гордеева об увольнении с от должности председателя Херсонской ОГА будет не последним решением по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

"Представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" были у Президента на закрытой встрече без СМИ, диктофонов и мобильной техники. Мы узнали от господина Порошенко, что в этом деле Президент и активисты на одной стороне", – отмечается в заметке.