Дело Екатерины Гандзюк: почему глава Херсонщины Гордеев подал в отставку

Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев заявил, что решил подать в отставку, поскольку не хочет, чтобы "сфабрикованный" против него негатив по делу Екатерины Ганзюк повлиял на результаты второго тура президентских выборов.

Накануне появилась информация, что председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев принял решение подать в отставку. Как отметил нардеп Александр Спиваковский, такой шаг чиновник сделал "ради общественного спокойствия и Украины". Также парламентарий намекнул, что Гордеев готов дать показания на полиграфе касательно дела Екатерины Гандзюк.

Читайте также: Журналисты привели доказательства связи властей Херсона с убийством Гандзюк

"Если есть претензии и сомнения – нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства Екатерины Гандзюк. У нас не 1937 год, и виноватых не назначают. Окончательное решение – за Президентом Украины!"– подчеркнул народный избранник.

Гордеев, со своей стороны, объяснил свои действия тем, что последствия информкилерства против него "повлияли на спокойствие нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины".

Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов Президента Украины и Верховного главнокомандующего. Слишком большая цена сейчас перед всеми нами – это наш европейский вектор развития! Мы не имеем права перед своими детьми ошибиться в этом!

– отметил он.

Председатель ХОГА убеждает, что интересы государства для него важнее любой должности.

"Я сам развею любые сомнения и вся грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должностью ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", – подчеркнул Гордеев.

Относительно будущего чиновник отметил, что он продолжит свое призвание служить государству, однако, где именно и на какой должности, не указал.

В начале февраля генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что пока нет никаких доказательств, которые бы подтвердили причастность Гордеева к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Правда, по словам главы ГПУ, следствие располагает определенными фактами и доказательствами в отношении заместителя Гордеева Евгения Рищука.

Как Гордеев может быть причастен к убийству Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москал-младший".

• Кроме того, сама Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса.

Читайте также: Убийство Гандзюк: активисты пикетировали АП и офис "Батькивщины", фото и видео

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?

31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и была прооперирована. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, Левин был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ