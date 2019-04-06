Дело Гандзюк: глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев уходит в отставку по собственному желанию. Активисты и отец Екатерины Гандзюк обвиняют его в сотрудничестве с подозреваемыми в убийстве активистки.

Гордеев уже написал заявление об увольнении на имя президента Украины Петра Порошенко.

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Нардеп Александр Спиваковский отметил, что глава Херсонской ОГА принял такое решение "ради общественного спокойствия и Украины". А все обвинения против него должны расследоваться правоохранителями. И намекнул, что Гордеев готов дать показания на полиграфе.

"Если есть претензии и сомнения – нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства (Екатерины Гандзюк – 24 канал). У нас не 1937 год, и виноватых не назначают. Окончательное решение за Президентом Украины!"– считает Спиваковский.

Что нужно знать об убийстве Гандзюк: