Дело Гандзюк: глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку
Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев уходит в отставку по собственному желанию. Активисты и отец Екатерины Гандзюк обвиняют его в сотрудничестве с подозреваемыми в убийстве активистки.
Гордеев уже написал заявление об увольнении на имя президента Украины Петра Порошенко.
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Нардеп Александр Спиваковский отметил, что глава Херсонской ОГА принял такое решение "ради общественного спокойствия и Украины". А все обвинения против него должны расследоваться правоохранителями. И намекнул, что Гордеев готов дать показания на полиграфе.
"Если есть претензии и сомнения – нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства (Екатерины Гандзюк – 24 канал). У нас не 1937 год, и виноватых не назначают. Окончательное решение за Президентом Украины!"– считает Спиваковский.
Что нужно знать об убийстве Гандзюк:
- 31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела. 22 августа правоохранители сообщили, что задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.
- Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.
- 3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.
- 4 декабря 2018 года правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. Вероятно, Левин скрывается в Доминикане. Он объявлен в розыск.
- Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.
- 11 февраля главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. В тот же день за Мангера залог внесли. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.
- 3 апреля суд принял решение вернуть электронный браслет Мангеру, а также обязал его сдать загранпаспорт. Действие меры пресечения продлится в течение 60 суток, то есть до 1 июня.
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