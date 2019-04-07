Агресивна купка активістів, – Магнер зухвало відреагував на відставку Гордєєва

Підозрюваний в замовленні вбивства активістки та радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк Владислав Мангер відреагував на відставку Андрія Гордеєва з посади голови Херсонської ОДА. Ймовірне погодження з цим з боку президента України він назвав «потуранням агресивній купці "активістів".

Магнер заявляє, що Петро Порошенко збирається звільнити Гордєєва не через професійну дільність, а вимогу "агресивної купки активістів", написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Так, голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв заявив, що вирішив подати у відставку. Він нібито оскільки не хоче, аби "сфабрикований" проти нього негатив щодо справи Катерини Гандзюк вплинув на результати другого туру президентських виборів.

Своїм рішенням ви фактично дали можливість будь-якому угрупованню, що називає себе «активістами», вирішувати питання державного значення, призначати свою владу і впливати на уряд!

– відповів на це Мангер.

Гордєєва він назвав людиною, яка "вірно служила Порошенку". Натомість "активіст", на думку екс-голови облради Херсонщини, стало "прозивним і вкрай негативним"

"Чим живуть люди, що випросили у вас звільнення Гордєєва? Де вони працюють? Скільки податків платять? Що хорошого вони зробили для розвитку своєї країни? Хто вони?! На якій підставі ці люди диктують президенту умови?" – наголосив підозрюваний в замовленні вбивства Гандзюк.

Самі ж активісти зазначають, що отримали запевнення від Президента щодо подальших дій у цьому напрямку. Так, майбутнє погодження заяви Андрія Гордєєва про звільнення з посади голови Херсонської ОДА буде не останнім рішенням з приводу прізвищ, які озвучувались серед замовників вбивства Катерини Гандзюк.

"Представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" були в Президента на закритій зустрічі без ЗМІ, диктофонів та мобільної техніки. Ми дізнались від пана Порошенка, що в цій справі Президент та активісти на одному боці", – зазначається у дописі.