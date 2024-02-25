Я просто не пойму, в каком мире мы живем, – Зеленский о том, будет ли помощь от США

25 февраля во время пресс-конференции у президента спросили, существует ли альтернатива помощи от США. Также Зеленский ответил, верит ли в положительное решение Конгресса о выделении средств на поддержку Украины.

Конгресс США до сих пор не одобрил пакет финансирования Украины на 2024 год. Без него Вашингтон просто не сможет предоставлять нашему государству оружие. У Зеленского спросили, что Украина планирует делать в этой ситуации, передает 24 Канал.

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Деньги найдутся, но нет оружия

По словам главы государства, если Конгресс не одобрит финансирование помощи Украине, то это будет ощутимо на фронте, это ослабит украинские позиции на поле боя. Президент подчеркнул, что ему трудно представить, какой будет ситуация. В любом случае правительство будет искать другие возможности получить необходимое оружие, дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров.

Зеленский отметил, что основная сложность заключается не в деньгах. Президент отметил, что проблема помощи – это вопрос конкретных пакетов оружия. Например, Киев может найти средства на системы Patriot, однако без разрешения США получить их не сможет. Европа лишь частично способна подменить помощь, которая поступает от Соединенных Штатов, ведь часть вооружения, которую имеют европейские страны, может передаваться только с американского согласия.

Существует ли надежда на положительное решение от Конгресса

Зеленский выразил уверенность, что Конгресс, в конце концов, одобрит законопроект о выделении для помощи Украине 61 миллиард долларов.

Иначе, я тогда совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить, то точно в другом, и поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса,

– подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что в Конгрессе знают, что их поддержка нам необходима в течение месяца.

Зеленский вспомнил, что встречался с сенаторами из обеих партий. Власть и оппозиция в США понимают срочность помощи Украине.

Мы видим вызовы в Соединенных Штатах, но рассчитываю на то, что они останутся лидерами демократии в мире,

– подчеркнул президент.

Помощь от США: что известно