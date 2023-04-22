Офицер жестоко избил подчиненного: как отреагировали в бригаде имени князя Романа Великого
Источник:14 ОМБр имени князя Романа Великого
Недавно в одной из воинских частей на Волыни офицер чуть ли не до смерти избил своего подчиненного. За дело уже взялось ГБР. В 14-й отдельной механизированной бригаде также отреагировали на жестокие действия военного.
Официальную позицию обнародовали в соцсетях бригады. Подчеркнули, что действия офицера совершенно не вяжутся с военной службой.
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"Человеку, совершающему преступления, не место в бригаде и ВСУ"
В бригаде отметили, что в то время, когда 14 ОМБр защищает Украину на фронте, отдельный представитель воинской части позволяет себе "позорные, возмутительные и жестокие поступки в отношении другого военнослужащего и другие противоправные действия, совершенно не вяжущиеся с военной службой и званием военнослужащего ВСУ".
Правоохранители уже выясняют все обстоятельства избиения и других противоправных действий, в которых подозревают офицера. Кроме того, в воинской части ведется служебное расследование.
В случае доказательства вины подозреваемого, в отношении него будут приняты соответствующие правовые решения. Ведь принципиальная позиция командования воинской части – человеку, совершающему преступления, не место в 14 отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого и в Вооруженных Силах Украины вообще,
– подчеркнули в бригаде.
Избиение военного во Владимире: коротко о главном
- Об инциденте в воинской части города Владимир на Волыни рассказала сестра потерпевшего Анатолия Грищука Наталья Мендель. Женщина отметила, что ее брата избил старший лейтенант Василий Арийчук.
- В больнице Анатолий рассказал, что Арийчук избил его за то, что мужчина не спросил разрешения, чтобы помыться. По словам пострадавшего, офицер несколько раз ударил его ногами по голове.
- По уточнению Мендель, ее брат был после тяжелого ранения, а потому даже не мог себя как следует защитить. Мужчину нашли на месте избиения. У него была большая гематома на голове, кроме того, от травм отказали ноги.
- Спикер ГБР Ольга Чеканова сообщила, что против Арийчука возбуждено уголовное производство за превышение служебных полномочий.
- 19 апреля жена потерпевшего Татьяна Грищук рассказала Суспильному, что он наконец-то начал говорить. Однако ходить до сих пор не может. Анатолий находится в военном госпитале под наблюдением медиков.