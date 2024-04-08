"Случайная" повестка журналисту "Следствия․Инфо": в Офисе генпрокурора начали производство
Источник:Офис Генерального прокурора
Независимое агентство "Следствие․Инфо" сообщило, что на одного из их работников пытались давить с помощью ТЦК. Офис Генерального прокурора уже начали производство в отношении этого инцидента.
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за сообщения о попытке вручить повестку журналистке “Следствие.Инфо”. Ведомство сообщило об этом днем, 8 апреля.
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Злоупотребление полномочиями
Офис Генерального прокурора начал уголовное производство из-за инцидента с журналистом.
В связи с инцидентом, имевшим место во время вручения повестки журналисту "Следствие. Инфо", Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРГР,
– говорится в сообщении ведомства.
Также сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.
Дело открыли по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов сотрудниками Службы безопасности Украины и территориального центра комплектования.
Что этому предшествовало: главное
- Редакция "Следствие․Инфо" 4 апреля опубликовала материал о начальнике департамента киберразведки СБУ Илье Витюке. Расследователи обнаружили, что жена чиновника купила квартиру в элитном комплексе Киева.
- У жены Витюка нашли приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру уплатили 12,8 миллиона гривен.
- Как выяснилось впоследствии 1 апреля в Киеве к журналисту "Следствия.Инфо" Евгению Шульга и подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку. Они отметили, что недавно Евгению исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.
- Позже журналисты нашли видео с камеры наблюдений. На кадрах 21:08 журналист заходит в торговый центр, а через несколько минут в супермаркет заходят двое сотрудников ТЦК. Правда, вместе с ними был человек в гражданской одежде.
- Вероятно, СБУ могла использовать работников ТЦК для преследования журналиста, спровоцировав реакцию общественности. Сейчас продолжается расследование.
- Журналисты "Следствия.Инфо" идентифицировали представителей Соломенского ТЦК, но те отказались комментировать события в торговом центре. Также военнослужащие не назвали лицо, которая указывала им, кому именно надо вручить повестку.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил отметил, что результаты проверки, которую поручили провести генералу-лейтенанту Александру Павлюку, определит дальнейшую судьбу этого дела. Он является командующим Сухопутных войск.