Офис генпрокурора подал жалобу на меру пресечения для Порошенко

Офис генпрокурора 21 января подал жалобу на меру пресечения для Петра Порошенко. Прокуроры не согласны с тем, что нардепа отпустили под личное обязательство.

Прокуроры будут настаивать на той же мере пресечения, что и раньше. Они считают личное обязательство слишком мягким.

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Так, прокуроры требуют заключить лидера "Европейской Солидарности" под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиарда гривен.

Заметим, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что "Украине нужна справедливость", поэтому личное обязательство для Порошенко обжалуют. Кстати, адвокаты нардепа также оспаривают определение Печерского районного суда Киева. Однако только в той части, которая предусматривает запрет на выезд из Украины.

Как прошло заседание по делу Порошенко

17 января Печерский суд избирал политику меру пресечения. К слову, именно в этот день Порошенко вернулся из Польши. В аэропорту его встретили следователи Государственного бюро расследований, а паспорт политика забрали на проверку во время пограничного контроля.

Суд длился около 12 часов. Служитель Фемиды Алексей Соколов более 5 часов находился в совещательной комнате. Политики и журналисты в то время колядовали в зале заседания. А под зданием суда проходила акция сторонников Порошенко.

Соколов так и не объявил меру пресечения и перенес это на 19 января. В этот день активисты с самого утра собрались возле суда. Там они успели потолкаться со стражами порядка из-за бочек, а твои люди даже получили повреждения. Впоследствии судья заявил, что отпускает Порошенко под личное обязательство, поэтому он должен сдать свои документы и прибывать в суд по требованию.

Коротко об "угольном деле"

Лидера "ЕС" подозревают в государственной измене. По данным следствия, он сотрудничал с боевиками на Донбассе и организовал схему закупки угля с оккупированных территорий.

Другой фигурант этого дела – нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого суд отправил под домашний арест.

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