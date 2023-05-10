Первый офис НАТО в Азии: Япония уже ведет переговоры, Китай недоволен

Токио ведет переговоры по открытию офиса НАТО в Японии из-за угрозы, которую несут Россия и Китай. В Пекине уже отреагировали и заявили, что вмешательство Североатлантического союза подорвет "региональный мир и стабильность".

Япония начала переговоры с НАТО о возможности открытия в стране офиса Североатлантического союза – первого в Азии. Министр иностранных дел Японии заявил, что война в Украине сделала мир менее стабильным.

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Открытие офиса НАТО

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси отметил важность пересмотра региональной безопасности. Он также заявил, что российско-украинская война повлияла не только на Европу, но и на весь мир.

То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается вопросом в Восточной Европе, и это оказывает непосредственное влияние на ситуацию здесь, в Тихом океане. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО (становится – 24 Канал) … все более важным,

– сообщил Йосимаса Хаяси.

Обсуждения по созданию офиса уже ведутся, но детали пока не решены. Йосимаса Хаяси подчеркнул, что Япония не является членом блока НАТО, однако открытие офиса в Токио станет значительным шагом для страны. Впрочем, эти действия также могут повлечь за собой углубление геополитического раскола между НАТО и Китаем.

Спикер НАТО также добавила, что Япония и НАТО "имеют давнее сотрудничество".

Почему Япония хочет открыть офис НАТО

С начала полномасштабного вторжения ситуация безопасности для мира и Японии в частности остается крайне напряженной. Хаяси напомнил, что Россия, несмотря на очевидную угрозу, не единственная опасность для Японии – страна имеет напряженные отношения и с Китаем, и Северной Кореей.

КНР наращивает воздушные и морские войска в районах возле Японии и претендует на Сэнкаку – ряд безлюдных островов в Восточно-Китайском море. Поэтому в Токио объявили о наибольшем наращивании военной силы со времен Второй мировой.

Тем временем Россия также доставляет проблемы японскому правительству – страна-агрессор в последние месяцы проводит учения в водах неподалеку от Японии, а в западной части Тихого океана Китай и Россия проводят совместные военно-морские патрулирования.

В марте Россия выпустила ракеты по фиктивным целям в Японском море, а в апреле в том же регионе провела противолодочные учения. После визита японского премьер-министра Фумио Кисиды в Украину российские бомбардировщики, которые могут переносить ядерное оружие, более семи часов летали у побережья Японии.

Как отреагировал Китай

В Пекине уже предостерегали от открытия офиса НАТО в Японии и на новость отреагировали негативно.

"Азия является перспективным краем для сотрудничества и центром мирного развития. Это не должно быть платформой для тех, кто стремится к геополитическим боям", – заявил спикер МИД Китая.

Также он добавил, что продвижение НАТО к востоку однозначно подорвет региональный мир и стабильность.

Напомним, что, несмотря на заявления Китая о нейтральности в российско-украинской войне, Пекин не осудил действия России. В КНР же фактически повторяют тезисы Кремля и считают, что НАТО провоцирует конфликт.

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