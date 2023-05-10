Японія розпочала переговори з НАТО про можливість відкриття у країні офісу Альянсу – першого в Азії. Міністр закордонних справ Японії заявив, що війна в Україні зробила світ менш стабільним.

До теми ФБР знищило потужну російську шпигунську програму, яку Москва використовувала 20 років

Відкриття офісу НАТО

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі наголосив на важливості переглянути регіональну безпеку. Він також заявив, що російсько-українська війна вплинула не тільки на Європу, але і на весь світ.

Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням у Східній Європі, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО (стає – 24 Канал) … дедалі важливішою,

– повідомив Йосімаса Хаясі.

Обговорення щодо створення офісу вже ведуться, але деталі поки що не вирішені. Йосімаса Хаясі наголосив, що Японія не є членом блоку НАТО, проте відкриття офісу у Токіо стане значним кроком для країни. Втім, ці дії також можуть спричинити і поглиблення геополітичного розколу між НАТО та Китаєм.

Речниця НАТО також додала, що Японія та НАТО "мають давню співпрацю".

Чому Японія хоче відкрити офіс НАТО

З початку повномасштабного вторгнення безпекова ситуація для світу та Японії зокрема залишається вкрай напруженою. Хаясі нагадав, що Росія, попри очевидну загрозу, є не єдиною небезпекою для Японії – країна має напружені стосунки і з Китаєм та Північною Кореєю.

КНР нарощує повітряні і морські війська в районах поблизу Японії і претендує на Сенкаку – низку безлюдних островів у Східно-Китайському морі. Через це у Токіо оголосили про найбільше нарощування військової сили з часів Другої світової.

Тим часом Росія також завдає проблем японського уряду – країна-агресорка останніми місяцями проводить навчання в водах неподалік від Японії, а у західній частині Тихого океану Китай та Росія проводять спільні військово-морські патрулювання.

В березні Росія випустила ракети по фіктивним цілям у Японському морі, а в квітні в тому ж регіоні провела протичовнові навчання. Після візиту японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди до України російські бомбардувальники, що можуть переносити ядерну зброю, більше семи годин літали неподалік узбережжя Японії.

Як відреагував Китай

У Пекіні вже застерігали від відкриття офісу НАТО в Японії, і на новину відреагували негативно.

"Азія є перспективним краєм для співпраці та осередком мирного розвитку. Це не повинно бути платформою для тих, хто прагне до геополітичних боїв", – заявив речник МЗС Китаю.

Також він додав, що просування НАТО на схід однозначно підірве регіональний мир і стабільність.

Нагадаємо, що попри заяви Китаю про нейтральність у російсько-українській війні, Пекін не засудив дії Росії. Натомість у КНР фактично повторюють тези Кремля і вважають, що НАТО провокує конфлікт.

НАТО і Україна: останні новини