Офис Президента обжаловал восстановление Тупицкого в КСУ

17 августа 2021 , 10:27
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Источник:

"РБК-Украина"

Верховный Суд отменил указ Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого из КСУ. В Офисе Президента это решение вызвало возмущение.

На Банковой уже успели даже подать апелляцию на решение суда. Теперь этот вопрос будет рассматривать Большая палата ВС.

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Если она (Большая палата Верховного Суда – 24 канал) оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ,
– пишут журналисты.

Напомним, Владимир Зеленский в марте подписал указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного Суда.

Что было после этого

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Чем отличился Тупицкий / Инфографика 24 канала

Автор: Олег Васьків