В Офисе генпрокурора назвали вероятных подозреваемых в расстреле военнопленных на Запорожье

Россияне под Работино Запорожской области расстреляли троих украинских военных, взятых в плен. Офис генпрокурора уже назвал тех, кто может быть причастен к трагедии.

Российские оккупанты убили украинцев в декабре 2023 года. Руководитель департамента противодействия преступлениям Офиса генпрокурора Юрий Белоусов рассказал в эфире "Радио Свобода", что виновными в трагедии могут быть оккупанты из "Псковской десантной дивизии", пишет 24 Канал.

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Кто может быть причастен к расстрелу пленных бойцов ВСУ

Руководитель департамента противодействия преступлениям Офиса генпрокурора рассказал, что пока они могут подтвердить подлинность видео.

К тому же, мы сейчас устанавливаем причастных лиц к этому преступлению. Мы предполагаем считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия (армии – 24 Канал) России. Но эти данные мы проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности, в Киевской области,

– рассказал Юрий Белоусов.

Также специалисты ОГП установили украинских военнослужащих, которых жестоко убили россияне. В частности, у Офиса генпрокурора уже есть данные о конкретной бригаде и конкретных фамилиях украинских военных. Однако пока их не называют, ведь проверяют и обнародуют впоследствии.

Также в прокуратуре не готовы комментировать, где находятся тела павших военных. Однако у Офиса генпрокурора есть эта информация.

Когда случилась трагедия

Юрий Белоусов пояснил, что информация о поступке российской армии попала в правоохранительные органы 16 декабря. Именно тогда россияне убили украинских пленных.

Расследование мы начали сразу, 16 декабря этого (2023 – 24 Канал) года – как только информация попала в правоохранительные органы, прямо в публичной плоскости появилась недавно. У нас есть информация именно о (потере – 24 Канал) 16 декабря,

– заявил руководитель департамента противодействия преступлениям Офиса генпрокурора.

Чиновник отметил, что Россия системно прибегает к военным преступлениям на Запорожье. В частности, в этом месяце установили, как российская армия использует украинских военных как живой щит.

"Лишь в течение последнего месяца именно возле этого населенного пункта в Запорожской области был случай использования наших пленных как "живого щита", фактически в том же районе. Это снова говорит о системности практики, что это не единичный случай, и что об этом точно знает командование России, подчиненные которого совершают эти преступления. А может быть, даже инструктирует своих подчиненных в этом плане" – заявил руководитель департамента.

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Что известно о трагедии