В Офисе президента надеются на скорое вступление Украины в НАТО

13 июня 2021 , 15:04
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Источник:

la Repubblica

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина надеется на скорейшее вступление в Североатлантический альянс. По его словам, члены НАТО должны как можно скорее согласовать этот вопрос.

Глава Офиса президента напомнил слова Владимира Зеленского о том, что в борьбе с российской агрессией украинцам необходима помощь и поддержка западных союзников.

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Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них,
 –  сказал глава ОП.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина имплементировала необходимые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены Альянса". По его словам, наше государство ожидает конкретных и активных действий со стороны НАТО.

Обратите внимание! На саммите НАТО в Брюсселе 14 июня лидеры стран альянса обсудят сотрудничество с Украиной и противодействие России.

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Автор: Олег Васьків