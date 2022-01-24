В Офисе Президента не считают "тревожным сигналом" эвакуацию дипломатов США

В Офисе Президента полагают, что эвакуация американских дипломатов из Киева вызвана логикой внутриполитической ситуации в США. Если бы Госдеп не пошел на такой шаг, попал бы под жесткую критику.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Госдеп дал разрешение на добровольный выезд не только из-за роста угрозы нападения России. Он также считает, что решения об эвакуации могут быть пересмотрены уже в феврале.

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Это не "тревожный сигнал", – Подоляк

США постоянно говорят о риске ухудшения ситуации с безопасностью, так что, отметил Подоляк, удивительно было бы, если бы о семьях дипломатов не позаботились.

Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы",

– добавил советник главы ОП.

Он заверил, что решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств. Уровень взаимодействия и эффективности между Вашингтоном Киевом останется неизменным.

На решение Госдепа отреагировали и в МИД Украины . Там назвали такой шаг Вашингтона преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.

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Что известно об эвакуации иностранных дипломатов из Киева:

Госдеп 23 января сообщил об эвакуации семей дипломатов с украинской территории. Дипломатам дали разрешение на добровольный выезд.

Также половину своих диппредставителей отзовет и Великобритания. Британские дипучреждения, однако, будут работать в штатном режиме.

Пока Германия и Австрия не будут эвакуировать своих дипломатов, однако "очень обеспокоены ситуацией".

Такая же позиция у Эстонии. Посол страны считает, что причин для паники нет.

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