Что делать, если подали документы через ЦПАУ, но ответа еще нет

На сегодня большинство отсрочек можно оформить через приложение Резерв+. В то же время есть категории, которые должны подавать документы только через ЦПАУ.

Если документы поданы правильно, во время рассмотрения заявления человек не подлежит мобилизации. Об этом напоминают в Минобороны.

Что делать, если ответа от ЦПАУ до сих пор нет?

В ведомстве объясняют, что после подачи документов на отсрочку через ЦПАУ, нужно дождаться сообщения центра. Это может занять до двух недель.

Если две недели прошли, а ответа все еще нет, стоит обратиться в ЦПАУ повторно, чтобы уточнить статус заявления.

Напомним, что оформить отсрочку только через ЦПАУ могут:

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновитель или законный представитель ребенка-сироты;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена;

люди, которые имеют одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы;

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны лица, признанного недееспособным;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

учителя школ.

ТЦК больше не принимают документы на отсрочку

В Украине изменили правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь ТЦК и СП больше не принимают документы напрямую. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №467 от 8 апреля 2026 года.

Отныне военнообязанные, кроме забронированных работников и сотрудников спецслужб, могут подать заявление на отсрочку только двумя способами: через приложение "Резерв+" или через ЦПАУ.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в ЦПАУ администратор сам оформит заявление, отсканирует документы и передаст их в комиссию ТЦК в электронном виде. Оригиналы документов у человека не будут изымать. Зато заявителю выдадут описание представленных документов.

Рассмотрение заявления продлится примерно от 7 до 15 дней. В это время, а также после предоставления отсрочки, человека не имеют права направлять на ВВК или проводить в отношении него мобилизационные мероприятия.

Информация об оформленной отсрочке должна автоматически появиться в приложении "Резерв+".

Как оформить бронирование, когда уже есть отсрочка?

В Украине нельзя одновременно иметь отсрочку от мобилизации и бронирования на работе. Сначала нужно отменить отсрочку, а уже потом оформлять "бронь".

Юристы объяснили, что такая ситуация часто возникает, когда человек, например, имеет отсрочку через обучение, но устраивается на работу в государственное или критически важное учреждение, где ему могут предоставить бронирование.

Юрист Владислав Дерий отметил, что забронировать человека с действующей отсрочкой невозможно, ведь он и так не подлежит мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил: после отмены отсрочки нужно дождаться, пока информация исчезнет из реестра и приложения "Резерв+". Только после этого работодатель сможет оформить бронирование. В то же время в этот переходный период человек может получить повестку или попасть в "розыск" по вызову в ТЦК. Это может временно сделать невозможным оформление бронирования.

Юристы советуют следить за изменением статуса в приложении "Резерв+", где указано актуальное основание для освобождения от мобилизации.