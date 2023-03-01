Судья из Днепра проведет 10 лет за решеткой из-за взятки в 30 тысяч долларов
Источник:САП
ВАКС объявил приговор судье, которая требовала и в конце концов получила взятку в размере 30 тысяч долларов США. Известно, что теперь 10 лет она проведет за решеткой.
Заметим, что об этом приговоре Высшего антикоррупционного суда стало известно в среду, 1 марта. Сама судья-коррупционер работала в одном из судов города Днепра.
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Вину судьи доказали по 7 статьям УКУ
Известно, что бывшая судья осуществляла свою деятельность в Кировском районном суде Днепра. Ее вину признали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- частью 5 статьи 27;
- частью 4 статьи 368;
- частью 3 статьи 369-2;
- частью 1 статьи 354;
- частью 4 статьи 27;
- частью 3 статьи 358;
- частью 4 статьи 358.
Она виновна в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов США, связанном с этим злоупотреблении влиянием, а также подстрекательстве работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листков нетрудоспособности и их использовании,
– говорится в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Также там отмечено, что кроме наказания в виде 10 лет лишения свободы она лишена права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
Как работают украинские правоохранители и суды
Силовики СБУ задержали представителей преступной организации, которая просила бизнесменов жертвовать деньги якобы на нужды ВСУ, но на самом деле присваивала их себе.
В то же время ВАКС постановил принудительно привлечь на судебное заседание народного депутата группы "Доверие" Сергея Шахова. Его обвиняют во лжи в декларации на 88 миллионов гривен.
Кроме того, силовики задержали агентов вражеских спецслужб, работавших на Россию в Одессе. Важно, что один из государственных изменников был администратором канала "Типичная Одесса".