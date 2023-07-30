Что делать с оружием, выданным гражданским в начале войны: в МВД дали ответ

В МВД высказались по поводу огнестрельного оружия, которое гражданские лица получали для отпора российской агрессии. Речь идет о снаряжении, выдаваемом в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину.

В первые дни полномасштабной российской агрессии гражданским лицам в Украине выдавали оружие, чтобы они могли дать отпор противнику. Заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый заявил, что это были экстраординарные шаги властей по обороне и защите украинского народа.

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Что МВД хочет сделать с огнестрельным оружием

Заместитель Игоря Клименко заявил, что гражданское население сыграло немаловажную роль в сдерживании наступления россиян. По его словам, решение предоставить гражданским лицам оружие в первые дни полномасштабной войны было верным, эффективным и своевременным.

Поэтому Министерство внутренних дел хочет усовершенствовать правовое регулирование гражданского обращения огнестрельного оружия. Драпятый сообщил, что МВД и парламент совместно работают над соответствующим законопроектом. Сфера его действия должна распространяться исключительно на гражданских лиц, а не военнослужащих ВСУ, Силы ТрО или сотрудников правоохранительных органов.

МВД в сотрудничестве с парламентариями и, в частности, членами профильного парламентского комитета и другими заинтересованными сторонами вели предметное обсуждение наработки оптимальной модели правового регулирования в части права гражданских лиц на незарегистрированное огнестрельное оружие в период военного положения для отпора и сдерживания вооруженной агрессии государства-террористки России,

– отметил он.

Что предполагает новый законопроект

Проект закона предлагает создать правовой механизм, который позволит гражданским лицам задекларировать (но не сдать) в полицию то огнестрельное оружие, которое они получили или нашли и использовали (или до сих пор используют) в целях отражения и сдерживания агрессии России.

Также предлагается ввести упрощенную и безвозмездную процедуру декларирования. Такое оружие является государственной собственностью, которым могут пользоваться гражданские лица в период военного положения. В течение 90 дней после завершения или отмены военного положения они должны вернуть это оружие правоохранителям.

Законопроект предусматривает запрет гражданским лицам носить и хранить огнестрельное оружие, которое не состоит на учете или не пройдет добровольного декларирования в органах (подразделениях) Национальной полиции, кроме районов, где идут бои с оккупантами. Те, кто нарушит этот запрет, будут нести уголовную ответственность.

Документ также предлагает обязать гражданских людей сообщать полиции о найденных ими боеприпасах или оружии в течение 24 часов. Они должны передать находку правоохранителям для сдачи или декларирования или указать ее местонахождение.

Конечно, не получится задекларировать оружие, если оно использовалось в совершении уголовных правонарушений. Законопроектом предусматривается, что такое оружие изымают сотрудники полиции. То же касается и оружия, не отвечающего законодательным требованиям или на котором были незаконно удалены или изменены маркировки.

Под огнестрельным оружием, подлежащим добровольному декларированию, понимается нарезное огнестрельное оружие калибра не более 12,7 миллиметра, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра не более 23 миллиметров и боеприпасы к нему. Фактически под эти параметры оружия подпадают боевой пистолет, крупнокалиберная снайперская винтовка, автомат, охотничье ружье и т.д.

– объяснил Драпятый.

Замминистра подчеркнул, что гражданские лица не могут использовать военное оружие и технику. Речь идет о танках, БМП, крупнокалиберных пулемётах, переносных ЗРК, гранатометах и т.д.

МВД готово к легализации огнестрельного оружия