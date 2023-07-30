У перші дні повномасштабної російської агресії цивільним особам в Україні видавали зброю, щоб вони могли дати відсіч противнику. Заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий заявив, що це були екстраординарні кроки влади з оборони та захисту українського народу.

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Що МВС хоче зробити з вогнепальною зброєю

Заступник Ігоря Клименка заявив, що цивільне населення відіграло важливу роль у стримуванні наступу росіян. За його словами, рішення надати цивільним особам зброю у перші дні повномасштабної війни було правильним, ефективним та своєчасним.

Тому Міністерство внутрішніх справ хоче вдосконалити правове регулювання цивільного обігу вогнепальної зброї. Драп'ятий повідомив, що МВС та парламент спільно працює над відповідним законопроєктом. Сфера його дії має поширюватися виключно на цивільних осіб, а не на військовослужбовців ЗСУ, Сили ТрО чи співробітників правоохоронних органів.

МВС у співпраці з парламентаріями nf, зокрема, членами профільного парламентського комітету та іншими зацікавленими сторонами вели предметне обговорення щодо напрацювання оптимальної моделі правового регулювання в частині права цивільних осіб на незареєстровану вогнепальну зброю у період воєнного стану для відсічі та стримування збройної агресії держави-терористки Росії,

– зазначив він.

Що передбачає новий законопроєкт

Проєкт закону пропонує створити правовий механізм, який дозволить цивільним особам задекларувати (але не здати) в поліцію ту вогнепальну зброю, яку вони отримали або знайшли та використовували (чи досі використовують) з метою відсічі та стримування агресії Росії.

Також пропонується запровадити спрощену та безоплатну процедуру декларування. Така зброя є державною власністю, якою можуть користуватися цивільні особи у період воєнного стану. Впродовж 90 днів після завершення або скасування воєнного стану вони мають повернути цю зброю правоохоронцям.

Законопроєкт передбачає заборону цивільним особам носити та зберігати вогнепальну зброю, яка не перебуватиме на обліку чи не пройде добровільного декларування в органах (підрозділах) Національної поліції, крім районів, де йдуть бої з окупантами. Ті, хто порушить цю заборону, нестимуть кримінальну відповідальність.

Документ також пропонує зобов'язати цивільних людей повідомляти поліції про знайдені ними боєприпаси чи зброю впродовж 24 годин. Вони мають передати знахідку правоохоронцям для здачі чи декларування або вказати на її місцезнаходження.

Звичайно, не вийде задекларувати зброю, якщо вона використовувалася у вчиненні кримінальних правопорушень. Законопроєкт передбачає, що таку зброю вилучатимуть співробітники поліції. Те саме стосується і зброї, яка не відповідає законодавчим вимогам або на якій були незаконно видалені чи змінені маркування.

Під вогнепальною зброєю, яка підлягатиме добровільному декларуванню, розуміється нарізна вогнепальна зброя калібру не більш як 12,7 міліметра, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру не більш як 23 міліметри nf боєприпаси до неї. Фактично під ці параметри зброї підпадають бойовий пістолет, великокаліберна снайперська гвинтівка, автомат, мисливська рушниця тощо,

– пояснив Драп'ятий.

Заступник міністра наголосив, що цивільні особи не можуть використовувати військову зброю та техніку. Мовиться про танки, БМП, крупнокаліберні кулемети, переносні ЗРК, гранатомети тощо.

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