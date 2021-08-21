Огонь не оставляет Турцию в покое: пожар вспыхнул на острове возле Стамбула
21 августа 2021 , 17:24Читати новину українською
Источник:DHA
На одном из островов близ Стамбула вспыхнул масштабный пожар. Именно здесь любят отдыхать жители города. На тушение бросили авиацию.
Пламя загорелось в лесной зоне в районе Эски Дегирменьери. Сразу на место пожара прибыли спасатели, также на борьбу с огнем направили несколько пожарных вертолетов.
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На тушение пожара направили самолет
Также к тушению привлекли 1 самолет, 12 пожарных машин и 30 машин для разбрызгивания воды. Неравнодушными остались и местные жители: они принялись тушить огонь.
Губернатор Стамбула сообщил, что с пожаром справились за чуть меньше, чем 2 часа.Обратите внимание! По предварительной информации, жертв во время пожара нет. Отдыхающих с острова эвакуировали на катерах береговой охраны. Пострадали два пожарных, их госпитализировали.
На острове обычно отдыхают много людей / Фото DHA
Смотрите видео из Стамбула:
Главное о масштабных пожарах в курортной Турции:
- Пожары в Турции вспыхнули 28 июля 2021 года.
- В огне погибли 8 человек, еще 800 человек были травмированы.
- По подозрению в поджоге задержали 7 человек.
- Пожарным удалось ликвидировать очаги всех возгораний. Помощь оказывали и спасатели из других стран.