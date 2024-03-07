В Тернополе ограбили волонтеров, которые хотели привезти авто для ВСУ: преступников задержали

В Тернополе ограбили волонтеров, которые хотели пересечь границу для того, чтобы приобрести машину для Вооруженных Сил. Оказалось, что злоумышленниками были уроженцы Днепра и Черниговской области, которые уже привлекались к ответственности.

Нападавшие уже отбывали наказание за ряд преступлений, среди которых, в частности, и убийство. Правоохранителям удалось задержать преступников.

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Детали инцидента

Как рассказали в прокуратуре, двое жителей Тернопольщины планировали купить авто для Вооруженных Сил. Они обратили внимание на объявление в телеграме, где им обещали официальное изготовление документов для пересечения границы. Авторы связались с волонтерами и отметили, что основное условие пересечения границы – наличие наличных и загранпаспортов.

Когда тернополяне прибыли на место, их заблокировали неизвестные с требованием отдать им 10 тысяч долларов США.

Потерпевшим удалось выбежать из машины и убежать, причем нападающий сорвал рюкзак с плеча одного из них, а их другие личные вещи, которые находились в багажнике, грабители забрали,

– сообщили в прокуратуре.

Правоохранителям удалось установить личности злоумышленников – оказалось, что это уроженцы Днепра и Черниговской области, которые отбыли наказание за убийство, разбои и угон автомобилей и наркопреступления.

Правоохранители оперативно задержали нападавших / Тернопольская областная прокуратура

Во время обысков у нападавших обнаружили и изъяли краденые вещи, а также патроны к оружию. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. Правоохранители сообщили о подозрении в грабеже с угрозой применения насилия, и в открытом хищении чужого имущества, совершенном повторно, в условиях военного положения.

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